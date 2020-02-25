Экономика

ТАССТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Убыток «Ленты» в 2019 году составил 2,1 миллиарда рублей

Piter.tv10:32

«Лента» рассказала о финансовых результатах 2019 года

АБН02:24

По итогам второго полугодия 2019 года выручка «Норникеля» может вырасти на 24%

Finam.Ru08:00

«Лента» завершила 2019 год с чистым убытком

Росбалт03:50

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

ТАСС03:10

Онлайн-торговля и магазины «у дома». Что помешало «Ленте» получить прибыль

ПРАЙМ08:35

«Лента» объявляет финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2019 года

ADVIS.ru02:22
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:30, Ашберн
Политика

Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал

Украина в ближайшее время возродит ракетную программу.
ТАСС 14:31
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В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru 23 февраля в 14:32
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Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру

Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
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Бывший вратарь «Челси» Марцин Булка, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал о поведении Диего Косты на тренировках.
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Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Экономика

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые раскрыло объем соглашений в рамках Государственно-частного партнерства (ГЧП).
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Экономика

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей.
РБК 03:53
Общество

За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»

Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
REGNUM 09:06
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Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 02:30
Общество

Премьер-министр Италии обвинил больницу в распространении коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из итальянских больниц в способствовании распространению нового коронавируса.
Вестник Кавказа 06:00
Политика

США еще раз расширили санкции против России

Власти США ввели новые санкции в отношении 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции.
Газета.Ru 16:22
Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
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Политика

Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США

Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
РБК 13:36
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 00:47
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской

Ранее широкий резонанс получила история с беседой Собчак с певицей Любовью Успенской в эфире передачи «Док Ток» о состоянии ее дочери Татьяны.
Московский Комсомолец вчера в 05:23
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«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:59
Культура

В Третьяковке открылась выставка-сказка

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Общество

Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
РИА Новости 10:38
Хоккей

Илья Ковальчук стал одноклубником Александра Овечкина в «Вашингтоне»

Петербургский дневник вчера в 00:50
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Политика

Эрдоган назвал дату встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 04:14
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РУСАДА отреагировала на допинг-скандал с британцем Мо Фара

Нева Спорт 07:57
Общество

Новым главой Disney стал Боб Чапек

Чапек, который немедленно вступил в новую должность, в течение 27 лет занимал пост руководителя сегмента, занимающегося развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции.
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На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Замана 07:45
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ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском 04:28
Происшествия

В Башкирии молодая мать напала на водителя такси

КП - Уфа вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Телепрограмма 23 февраля в 07:35
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Армия и оружие

Эрдоган назвал число погибших в Ливии турецких военных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сегодня, 25 февраля, о гибели в Ливии двух турецких военных.
Евразия Daily 03:03
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