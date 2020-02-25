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Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах "В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

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