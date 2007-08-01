Если кто забыл, в тот момент Зенит, Краснодар, Локомотив и Ростов имели в активе по 26 очков, а ЦСКА 25. И отрыв пятого места от шестого составлял 10 очков, то есть представить, что кто-то вмешается в борьбу за первую пятерку, гарантирующую участие в еврокубках, было невозможно.

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