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Росбалт
Росбалт

Выборы в Белоруссии состоялись, явка уже почти 55%

Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что явка на президентских выборах еще до середины выборного дня, к 12:00, составила более 54%. Это означает, что выборы состоялись (признаются таковыми при волеизъявлении 50% списочного состава избирателей).В источнике
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Комсомольская правда

Как голосуют на выборах в Беларуси: фото и видео

Комсомольская правда06:04
РИА Новости

«Несчастная девчонка»: домохозяйка в борьбе за пост президента Белоруссии

РИА Новостивчера в 04:10
РБК

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

РБК02:25
Газета.Ru

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

Газета.Ru01:13
Коммерсантъ

В Белоруссии проходят выборы президента

Коммерсантъ01:01
ТАСС

В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

ТАСС01:06
Российская газета

Первые избиратели на выборах в Беларуси проголосовали ровно в 08:00

Российская газета03:28
КП - Беларусь

Утром 9 августа стартовало голосование в основной день выборов президента Беларуси

КП - Беларусь01:41

В ПФР раскрыли источник дополнительной выплаты пенсионерам в августе

Прошлый год стал для ВЭБ рекордным по доходам от вложений: доходная часть составила 8,2% годовых, а ранее она не превышала 7%. В этом месяце выплату получат россияне, которые являются участниками программ государственного софинансирования пенсий и получатели социальных пенсий.
В ПФР раскрыли источник дополнительной выплаты пенсионерам в августе
Live2401:27
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В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:47
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Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)7 августа в 07:00
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