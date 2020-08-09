Выборы в Белоруссии состоялись, явка уже почти 55%
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Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что явка на президентских выборах еще до середины выборного дня, к 12:00, составила более 54%. Это означает, что выборы состоялись (признаются таковыми при волеизъявлении 50% списочного состава избирателей).В источнике
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