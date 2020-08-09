Выборы президента Белоруссии проходят на 5,7 тыс. участках
Смотрите также
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»
Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Белоруссии
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны
Лукашенко заявил, что никаких репрессий против оппозиционеров не было
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении
Украина рассказала, в чём превзошла Россию по разработке ракет
В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва
Премьер Украины назвал условие поставок воды в Крым
Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей
Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Граждане Белоруссии выстроились в очередь для голосования в Варшаве
ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»
В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Раскрыт план «майдана» белорусской оппозиции после выборов
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%
Роналду может перейти из «Ювентуса» в «ПСЖ»
В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Избирательные участки на территории РФ находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за пять дней составила 41,7%.В источнике
Подробнее о событии
В выборах президента Беларуси приняли участие почти четверть избирателей
Союзное Вече7 августа в 04:58