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Народные новости
Народные новости

Выборы президента Белоруссии проходят на 5,7 тыс. участках

Избирательные участки на территории РФ находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за пять дней составила 41,7%.В источнике
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РБК

Президентские выборы в Белоруссии. Главное

РБК02:35
РИА Новости

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

РИА Новости01:04
Газета.Ru

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

Газета.Ru01:13
RT на русском

В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

RT на русском01:12
ТАСС

В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

ТАСС01:06
Российская газета

В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах

Российская газета01:17
Союзное Вече

В выборах президента Беларуси приняли участие почти четверть избирателей

Союзное Вече7 августа в 04:58
КП - Беларусь

Утром 9 августа стартовало голосование в основной день выборов президента Беларуси

КП - Беларусь01:41

Украина рассказала, в чём превзошла Россию по разработке ракет

Олег Коростелев заявил, что Украина за несколько лет смогла разработать новое оружие, хотя на ракету Х-35, которая была установлена на береговой комплекс «Бал», России потребовалось около 10 лет.
Территория новостейвчера в 00:16
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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