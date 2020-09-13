Участки на губернаторских и парламентских выборах в регионах России закрылись
Смотрите также
Явка на выборы в Севастополе составила к вечеру 44,28%
В МВД Белоруссии сообщили о 250 задержанных на акции в Минске
Криминального авторитета Зятькова похоронят в Ишиме
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 4 968
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
На западе США число жертв лесных пожаров увеличилось до 33
В России завершился единый день голосования
В МВД РФ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах
Татарстан стал регионом с самой высокой явкой на выборах глав регионов
ЦИК подвела предварительные итоги выборов
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных
Bloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко
Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
В Германии нашли варианты запрета «Северного потока-2» чужими руками
Голосование на губернаторских и парламентских выборах в регионах России, которое в этом году растянулось на три дня из-за пандемии коронавируса, вечером в воскресенье, 13 сентября, завершилось. Избирательные участки уже закрылись.В источнике
Подробнее о событии
Участки на губернаторских и парламентских выборах в регионах России закрылись
Комсомольская правда13:05
Показать все источники