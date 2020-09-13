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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Участки на губернаторских и парламентских выборах в регионах России закрылись

Голосование на губернаторских и парламентских выборах в регионах России, которое в этом году растянулось на три дня из-за пандемии коронавируса, вечером в воскресенье, 13 сентября, завершилось. Избирательные участки уже закрылись.В источнике
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Радио Sputnik

Единый день голосования: предварительные итоги выборов губернаторов

Радио Sputnik15:25
Комсомольская правда

Участки на губернаторских и парламентских выборах в регионах России закрылись

Комсомольская правда13:05
Росбалт

В России «репетируют выборы в Госдуму»: сайт трансляций с участков «пропал» из поисковиков, наблюдателей угрожают «закопать в лесу»

Росбалт03:13
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Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 69,48% голосов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,48% голосов по итогам обработки 45,17% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" - 17,05%, свидетельствуют данные Центризбиркома России.
ТАСС15:00
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