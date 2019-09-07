Происшествия

Газета.RuГазета.RuУчастниц Pussy Riot задержали в Москве

В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову. Как стало известно, до задержания они в необычных костюмах находились возле подъезда одного из домов на юге Москвы.
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В Москве задержали участниц Pussy Riot, среди них — Надежда Толоконникова

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В Москве задержали Надежду Толоконникову

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Задержанных участников Pussy Riot отпустили без составления протоколов

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Задержанных участников Pussy riot и активистов «Культраб» отпустили из ОВД без составления протокола

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Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

РБК12:31

Надежду Толоконникову задержали в Москве

Lenta.ru12:45
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Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика

В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду

Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Происшествия

На Московском шоссе загорелся автомобиль

Петербургский дневник 15:45
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Транспорт

Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года

Около 30 км дорог, порядка 12 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов построили ко Дню города.
Агентство Москва 05:11
Теннис

Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Политика

В России начался единый день голосования

В 16 регионах, среди которых, Петербург, Башкортостан и Волгоградская область, главу субъекта Российской Федерации определят местные жители.
Говорит Москва 16:58
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru 17:25
Единоборства

Хабиб получил денежный бонус за лучшее выступление на UFC 242

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Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Газета.Ru 10:54
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
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Липпи признался, что крепко дружит с Фергюсоном

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Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Второе место в списке самых продаваемых смартфонов занял Samsung Galaxy A10.
Rambler News Service вчера в 15:50
Музыка

Игорь Крутой признался, что плохо танцует

Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
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Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
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Политика

Вышинский и другие освобожденные на Украине россияне вылетели в Москву

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне вылетели из Киева в Москву.
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Политика

Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»

Ранее стало известно, что создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" будет финансироваться из бюджета Москвы.
РИА Новости 17:54
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика

Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.
Lenta.ru 08:30
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Футбол

Гол Неймара принес Бразилии ничью в матче с Колумбией

ProstoProSport вчера в 23:41
Общество

В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек

В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
Известия 13:46
Футбол

Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Общество

На курорте Сочи выпал первый снег

На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
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Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Фигурное катание

Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:19
Футбол

Юрий Семин: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»

Получилась тренировка с повышенной нагрузкой.
Спорт-Экспресс 13:42
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
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Надежда Толоконникова
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Российская участница феминистской панк-группы Pussy Riot, основательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» и интернет-издания «Медиазона», бывшая участница арт-группы «Война».
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