Происшествия

ВедомостиВедомостиУчастницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Другой участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что молодые люди были задержаны во время фотосъемки. Толоконникова уточнила, что задержанных доставили в ОВД «Даниловский», и опубликовала фотографию из отделения. Она добавила, что причину задержания им не сообщили.
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В Москве задержали участниц Pussy Riot, среди них — Надежда Толоконникова

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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