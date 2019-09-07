Происшествия

Газета.RuГазета.RuУчастниц Pussy Riot задержали в Москве

В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову. Как стало известно, до задержания они в необычных костюмах находились возле подъезда одного из домов на юге Москвы.
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В Москве задержали Надежду Толоконникову

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