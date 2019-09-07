Происшествия
Газета.RuУчастниц Pussy Riot задержали в Москве
В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову. Как стало известно, до задержания они в необычных костюмах находились возле подъезда одного из домов на юге Москвы.
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Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Футбол
Божинов вернулся в «Ботев»
Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов стал игроком «Ботева».
Спорт-Экспресс 00:33
Единоборства
Глава UFC Дана Уайт не знает, кто такой Рамзан Кадыров
Красная весна вчера в 22:53
Политика
В Абхазии стартует второй тур президентских выборов
REGNUM вчера в 17:43
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Футбол
Англия — Болгария 4:0
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Чемпионат вчера в 13:48
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Здоровье
Почему возникает онемение тела?
Отвечает доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы "О самом главном": – Причины онемения могут быть как безобидными (неудобное положение тела, длительная неподвижность, ношение узкой обуви), так и указывать на серьёзные сбои в организме (недостаток витаминов, артрит, артроз, сахарный диабет, тромбоз, межпозвонковые грыжи и др.).
Аргументы и Факты вчера в 23:51
Единоборства
UFC. Хабиб Нурмагомедов: «Тони Фергюсон заслужил чемпионский бой»
Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал своего наиболее вероятного следующего соперника.
Bookmaker-ratings.ru 00:58
Футбол
Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020
Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.
РБК вчера в 14:15
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 06 сентября в 04:39
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Общество
Ураганный ветер сорвал крышу с городской администрации
Паблик dps_vl25 разместил у себя на странице видео, на кадрах которого видно, что со здания администрации города Артема ветер сорвал крышу.
Deita.ru вчера в 23:59
Происшествия
В Финляндии мошенник под видом девушки вымогал деньги у мужчин
Как сообщается, в течение трех лет мошенник связывался с мужчинами на сайте знакомств с помощью выдуманного профиля, где он представлялся 18-летней девушкой.
Gazeta.SPb 01:23
Авто
УАЗ показал неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
В паблике Ульяновский Автомобильный Завод показали неизвестный концепт внедорожника.
Tvoe-avto.com вчера в 10:49
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Шоу-бизнес
Марио Касас признался в любви Регине Тодоренко
В ролике девушка и испанский актер Марио Касас сидят в карете – он, заглядывая скромно в глаза замужней Тодоренко, произносит три заветных слова по-русски.
Gazeta.SPb вчера в 16:11
Автоспорт
Хюлкенберг избежал штрафа, решения по Феттелю пока нет
Sportbox.RU вчера в 14:26
Политика
В НАТО приветствовали освобождение украинских моряков
Отдельно представитель блока отметила, что страны-члены рады тому, что домой вернулись украинские моряки и режиссер Олег Сенцов.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru вчера в 11:24
Происшествия
В Белоруссии поймали гулявшего по деревне слона
REGNUM вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Киркоров и Панайотов пришли на открытие пироговой лавки Лепса
В минувшую субботу на Мясницкой улице в российской столице открылась первая пироговая лавка, владельцем которой является знаменитый певец Григорий Лепс.
Дни24 00:43
Футбол
«Спартак-2» крупно уступил «Краснодару-2»
Спартак-2 дома уступил Краснодару-2 0:3. Южане впервые с начала турнира покинули зону вылета.
Советский спорт вчера в 12:03