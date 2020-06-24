Во время парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде у одной из участниц слетела туфля, что не помешало ей продолжать движение. Об этом в среду, 24 июня, пишет портал Klops. Несмотря на слетевшую во время парада обувь, девушка не нарушила строй.

В Калининграде наградят потерявшую туфлю в ходе парада девушку

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