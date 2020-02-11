Происшествия
ИнтерфаксУчастницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
В своем Instagram Толоконникова написала, что ее и других доставленных в полицию города на Неве из художественной студии, отпустили. Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
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с чего всё началось
Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов написал в своем аккаунте в Twitter, что полицейские задержали людей в художественной студии, где проходила фотосессия.РБКвчера в 16:36
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Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову задержали во время фотосессии в Петербурге
Peterburg2.ruвчера в 18:04
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