Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУчастницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

В своем Instagram Толоконникова написала, что ее и других доставленных в полицию города на Неве из художественной студии, отпустили. Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
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с чего всё началось
Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов написал
 в своем аккаунте в Twitter, что полицейские задержали людей в художественной студии, где проходила фотосессия.
РБКвчера в 16:36

Подробнее о событии

Полиция Петербурга отпустила участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

АБН01:15

Толоконникову и других участников фотосессии отпустили из отдела полиции. Без протоколов и обвинений

Фонтанка.Ру00:23

В Петербурге задержали Надежду Толоконникову и еще 12 человек

Дождьвчера в 15:02

Поводом для задержания Толоконниковой стала «утечка угарного газа»

Znak.comвчера в 19:40

Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову задержали во время фотосессии в Петербурге

Peterburg2.ruвчера в 18:04

Участницу Pussy Riot Толоконникову задержали в Петербурге

Мойка78вчера в 16:33

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Интерфаксвчера в 23:43
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Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Футбол

Пеле впал в депрессию из-за состояния здоровья

Аргументы и Факты 00:50
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи китайского коронавируса 2019-nCov, сообщается в Journal of the American Medical Association.
МИР 24 вчера в 12:17
Космос

В ранней Вселенной обнаружили необычную массивную галактику

Портал Поиск вчера в 05:41
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Похолодание придет в Москву в выходные

Похолодание придет в Москву в выходные дни и установится ясная погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 00:18
Космос

Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр

В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
News.ru 08 февраля в 09:23
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
ТАСС 01:01
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru вчера в 03:24
Энергетика

«Нафтогаз» пообещал «порадовать» потребителей газа в феврале и летом

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что потребителей «порадуют» после пересмотра цены на газ на февраль, а существенно ее снизить могут уже летом.
Украина.ру вчера в 04:14
Политика

Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов, заявил, что Россия могла приступить к созданию гиперзвуковых ракет, узнав, что такие разработки были в планах предыдущей американской администрации под руководством Барака Обамы.
РБК вчера в 18:57
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Футбол

ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Вести.Ru вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Наталья Штурм опубликовала фото после побоев мужа

Наталья Штурм опубликовала серию фото: после карусели милых снимков, на которых запечатлена она с мужем, следует фото Натальи с синяками и сломанным носом.
Uznayvse.ru вчера в 05:58
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM вчера в 18:15
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Армия и оружие

Экипаж фрегата «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ

На полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
ANNA-News вчера в 11:00
Кино

Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале

Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
Комсомольская правда вчера в 08:53
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro 09 февраля в 23:42
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Здоровье

Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек

По состоянию на утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 42 тыс. человек.
Znak.com вчера в 23:41
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Надежда Толоконникова
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Российская участница феминистской панк-группы Pussy Riot, основательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» и интернет-издания «Медиазона», бывшая участница арт-группы «Война».
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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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