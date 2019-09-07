Происшествия

ВедомостиВедомостиУчастницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Другой участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что молодые люди были задержаны во время фотосъемки. Толоконникова уточнила, что задержанных доставили в ОВД «Даниловский», и опубликовала фотографию из отделения. Она добавила, что причину задержания им не сообщили.
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