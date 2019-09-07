Происшествия
ВедомостиУчастницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Другой участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что молодые люди были задержаны во время фотосъемки. Толоконникова уточнила, что задержанных доставили в ОВД «Даниловский», и опубликовала фотографию из отделения. Она добавила, что причину задержания им не сообщили.
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Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов оказать помощь благотворительному фонду, созданному его бывшим соперником за титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье.
RT на русском 17:08
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Общество
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Под музыку оркестра Преображенского полка и марш батальона почетного караула перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного солдата установили венки, а цветы возложили к монументам в честь городов-героев и городов воинской славы.
Росбалт 10:48
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Единоборства
Омари Ахмедов одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби
Омари Ахмедов первым из дагестанских бойцов одержал победу на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
РИА Дагестан 11:13
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Единоборства
Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба над Порье
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в главном бою UFC 242 в Абу-Даби.
Газета.Ru 17:05
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Космос
Робот «Фёдор» с МКС вернулся на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила об успешном возвращении на Землю космического корабля «Союз МС-14».
Военное обозрение 00:33
Происшествия
В Москве автобус сбил двух пешеходов
На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:50
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Освобожденный Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Слово и Дело 03:55
Политика
Министр труда и пенсий Британии подала в отставку
Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Футбол
Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции
Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0. Франция из-за травмы потеряла главную звезду Килиана Мбаппе, форвард «ПСЖ» точно не огорчит сборную Албании.
Евро-футбол.ру 16:46
Авто
Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже
На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Экономика
Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился
По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM 09:22
Армия и оружие
Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти
НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда 09:37
Наука
Ученые назвали смертельно опасный напиток
По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Авто
УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Политика
В России начался единый день голосования
На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ 16:00