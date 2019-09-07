Происшествия

ВедомостиВедомостиУчастницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Другой участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что молодые люди были задержаны во время фотосъемки. Толоконникова уточнила, что задержанных доставили в ОВД «Даниловский», и опубликовала фотографию из отделения. Она добавила, что причину задержания им не сообщили.
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В Москве задержали участниц Pussy Riot, среди них — Надежда Толоконникова

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В Москве задержали Надежду Толоконникову

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Задержанных участников Pussy riot и активистов «Культраб» отпустили из ОВД без составления протокола

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Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Ведомости12:59

Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

РБК12:31

Надежду Толоконникову задержали в Москве

Lenta.ru12:45
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Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов оказать помощь благотворительному фонду, созданному его бывшим соперником за титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье.
RT на русском 17:08
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Кино

HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Общество

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Под музыку оркестра Преображенского полка и марш батальона почетного караула перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного солдата установили венки, а цветы возложили к монументам в честь городов-героев и городов воинской славы.
Росбалт 10:48
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

RT на русском 15:48
Теннис

Первый канал покажет финал US Open между Медведевым и Надалем

Sports.ru 14:55
Единоборства

Омари Ахмедов одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби

Омари Ахмедов первым из дагестанских бойцов одержал победу на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
РИА Дагестан 11:13
Футбол

РПЛ опубликовала расписание матчей девятого тура чемпионата России

РБК 11:29
Политика

США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты

Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Единоборства

Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба над Порье

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в главном бою UFC 242 в Абу-Даби.
Газета.Ru 17:05
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Космос

Робот «Фёдор» с МКС вернулся на Землю

Корпорация «Роскосмос» сообщила об успешном возвращении на Землю космического корабля «Союз МС-14».
Военное обозрение 00:33
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Газета.Ru 10:54
Происшествия

В Москве автобус сбил двух пешеходов

На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:50
Политика

Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика

Освобожденный Кирилл Вышинский вылетел в Москву

Слово и Дело 03:55
Политика

Министр труда и пенсий Британии подала в отставку

Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Финансы

Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки

Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Футбол

Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции

Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0. Франция из-за травмы потеряла главную звезду Килиана Мбаппе, форвард «ПСЖ» точно не огорчит сборную Албании.
Евро-футбол.ру 16:46
Авто

Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже

На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Экономика

Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM 09:22
Армия и оружие

Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти

НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда 09:37
Наука

Ученые назвали смертельно опасный напиток

По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Авто

УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
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В России начался единый день голосования

На территории России стартовал единый день голосования.
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Российская участница феминистской панк-группы Pussy Riot, основательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» и интернет-издания «Медиазона», бывшая участница арт-группы «Война».
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