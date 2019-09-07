Происшествия
ВедомостиУчастницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Другой участник Pussy Riot Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что молодые люди были задержаны во время фотосъемки. Толоконникова уточнила, что задержанных доставили в ОВД «Даниловский», и опубликовала фотографию из отделения. Она добавила, что причину задержания им не сообщили.
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Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Единоборства
Ислам Махачев победил Дэйви Рамоса на UFC 242
В Абу-Даби в рамках карда UFC 242 легковес Ислам Махачев победил Дэйви Рамоса единогласным решением судей.
Sports.ru 16:00
Футбол
Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара.
Советский спорт 15:04
Фигурное катание
Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме
На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Российская газета 12:19
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Политика
Меркель назвала обмен между Россией и Украиной добрым сигналом
В Совфеде рассказали, как это событие повлияет на отношения РФ и Украины Ранее "ПолитРоссия" рассказывала о том, что американский президент Дональд Трамп назвал большим шагом к миру обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной.
ПолитРоссия 10:34
Авто
Названы новинки автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru 03:18
Футбол
«Уотфорд» уволил своего наставника
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.
Soccer.ru 13:32
Политика
Спецборт летного отряда «Россия» приземлился в Киеве
В киевском аэропорту Борисполь совершил посадку самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204.
Парламентская газета 04:34
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Происшествия
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода
В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
Известия 14:03
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Поклонская назвала вынужденной мерой решение освободить Сенцова
Московский Комсомолец 12:58
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер вчера в 14:31
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru 14:24
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ
Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru 15:48
Футбол
Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборе Евро-2020
Сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии в матче отборочного турнира Евро-2020 в группе А. Встреча, состоявшаяся 7 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0 в пользу комадны Гарета Саутгейта.
Sport24.ru 13:50
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной
На днях Мария Табакова, которой уже исполнилось 13 лет, вместе с мамой и старшим братом пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти артиста возглавил Владимир Машков.
Суть событий 10:07
Музыка
В Волгограде пройдет гала-концерт авторской песни
Гала-концерт было решено разбить на две возрастные категории – дети выступят отдельно от взрослых.
ИА Городские вести. Волгоград 04:31
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие
Россия заняла второе место в мире по мощности ВВС
Журнал The National Interest составил четверку самых мощных ВВС в мире.
Утро.ru 02:49