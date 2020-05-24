Общество

Российская газетаРоссийская газетаУчастник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью

Как добавил Мастер Шеff, вместе с 43-летним рэпером погибла его мать Людмила. Обстоятельства инцидента Шеff не уточнил, рассказа лишь, что судмедэкспертиза состоится 25 мая.
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В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

РИА Новости10:38

В Петербурге в результате пожара погиб участник группы Bad Balance

Газета.Ru12:35

Погибшим при пожаре в многоэтажке на Северном проспекте оказался известный рэп-исполнитель

78.ru09:05

При пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance

Петербургский дневник09:48

«Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив». При пожаре на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance

Фонтанка.Ру09:25

В пожаре на Северном проспекте погиб рэпер Купер

Телеканал Санкт-Петербург10:02

«Завтра стрела, ладно, Купер, пока!..» Сгоревший в квартире на Северном оказался известным рэпером

Мегаполис онлайн08:23
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия

Мать в Екатеринбурге позволяла знакомым насиловать своих двоих детей

По версии следователей, мужчины неоднократно бывали в гостях у матери детей в 2019 году.
News.ru 12:45
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Происшествия

У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба

RT на русском 14:02
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

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Футбол

Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ

Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Lenta.ru 13:59
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Происшествия

В ОНК рассказали о содержании захватчика банка в Москве

По словам Литвинович, Барышников находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петрове.
Известия 13:45
Происшествия

В Псковской области пропала трехлетняя девочка

Газета.Ru 09:38
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
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Футбол

Сёмин больше не проводит тренировки «Локомотива», его заменяет Пашинин

Сёмин больше не проводит тренировки "Локомотива", его заменяет Пашинин Пока ещё главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин больше не проводит занятий с командой.
Metaratings 13:17
Общество

Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии

Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
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Гаджеты

Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон

Дни24 09:42
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
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Происшествия

В Москве задержали пристававшего к прохожим голого мужчину

РБК 10:22
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

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Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах

Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
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Политика

Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества Москвы и Пекина

"Сталкиваясь с необоснованными нападками и клеветой со стороны отдельных стран, Россия и Китай оказывают друг другу поддержку и выступают в защиту справедливости", - заявил Ван И. По его словам, Россия и Китай, поддерживая друг друга, смогли стать "неприступной для политического вируса крепостью, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества двух стран".
РИА Новости 07:19
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Игры

В Epic Games Store стартовала раздача Civilization VI

В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI. Игру можно получить бесплатно до 28 мая, 18:00 мск.
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Политика

В МИД прокомментировали обвинения США по Договору об открытом небе

Заммглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в том, что Россия использует Договор об открытом небе для наведения вооружений на инфраструктуру Соединенных Штатов.
Дождь 02:00
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Общество

Жителям Калмыкии ограничили выезд в Дагестан

По данным оперштаба, ограничительная мера вводится из-за того, что в районе фиксируются завозные случаи Covid-19 из Дагестана и будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Футбол

БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо»

Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
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Общество

Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом

Как рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, слова которого приводит "Российская газета", летом 2020 года ожидается значительное количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток.
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В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
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Всего, по данным регионального оперативного штаба, в Архангельской области выявлены 126 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших достигло 1192 человек, Вылечить от коронавирусной инфекции удалось 403 человек.
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ШЕFF
Российский музыкант
Российский музыкант, продюсер, писатель, автор стихов и музыки многих хитов, мастадонт хип-хоп культуры. Создатель Ежегодного Международного Фестиваля Rap Music, первого российского хип-хоп журнала Хип-Хоп Инфо, владелец футбольного клуба рэп артистов Налетчики, основатель и лидер групп Bad Balance и Bad B. Альянс.
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Bad Balance
Музыкальный коллектив
советская, российская хип-хоп-группа, основанная осенью 1989 года Владом Валовым и Глебом Матвеевым. Сокращенный вариант названия группы Bad Balance - Bad B. Существуют также проекты, которые являются ответвлениями от Bad Balance: Bad B. ПРО… и Bad B. Альянс.
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