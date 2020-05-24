Общество
Российская газетаУчастник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью
Как добавил Мастер Шеff, вместе с 43-летним рэпером погибла его мать Людмила. Обстоятельства инцидента Шеff не уточнил, рассказа лишь, что судмедэкспертиза состоится 25 мая.
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При пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance
Петербургский дневник09:48
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия
Мать в Екатеринбурге позволяла знакомым насиловать своих двоих детей
По версии следователей, мужчины неоднократно бывали в гостях у матери детей в 2019 году.
News.ru 12:45
Происшествия
У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба
RT на русском 14:02
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва вчера в 21:43
Футбол
Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ
Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Lenta.ru 13:59
Происшествия
В ОНК рассказали о содержании захватчика банка в Москве
По словам Литвинович, Барышников находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петрове.
Известия 13:45
Происшествия
В Псковской области пропала трехлетняя девочка
Газета.Ru 09:38
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Футбол
Сёмин больше не проводит тренировки «Локомотива», его заменяет Пашинин
Сёмин больше не проводит тренировки "Локомотива", его заменяет Пашинин Пока ещё главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин больше не проводит занятий с командой.
Metaratings 13:17
Общество
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Фигурное катание
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля
Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах
Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец 11:10
Политика
Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества Москвы и Пекина
"Сталкиваясь с необоснованными нападками и клеветой со стороны отдельных стран, Россия и Китай оказывают друг другу поддержку и выступают в защиту справедливости", - заявил Ван И. По его словам, Россия и Китай, поддерживая друг друга, смогли стать "неприступной для политического вируса крепостью, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества двух стран".
РИА Новости 07:19
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача Civilization VI
В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI. Игру можно получить бесплатно до 28 мая, 18:00 мск.
CyberSport.ru 21 мая в 11:58
Политика
В МИД прокомментировали обвинения США по Договору об открытом небе
Заммглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в том, что Россия использует Договор об открытом небе для наведения вооружений на инфраструктуру Соединенных Штатов.
Дождь 02:00
Общество
Жителям Калмыкии ограничили выезд в Дагестан
По данным оперштаба, ограничительная мера вводится из-за того, что в районе фиксируются завозные случаи Covid-19 из Дагестана и будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.
Интерфакс - Россия 08:50
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Футбол
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо»
Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.
REGNUM 13:11
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Общество
Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом
Как рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, слова которого приводит "Российская газета", летом 2020 года ожидается значительное количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток.
Интерфакс 08:07
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Общество
В Северодвинске за сутки выявлено 123 случая заражения коронавирусом
Всего, по данным регионального оперативного штаба, в Архангельской области выявлены 126 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших достигло 1192 человек, Вылечить от коронавирусной инфекции удалось 403 человек.
DP.RU 10:54