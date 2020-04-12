Культура
Piter.tvУчастник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Сергей Лазарев, который в седьмом выпуске шоу выступил как шестой член жюри, решил, что перед ним Максим Галкин. Когда Яйцо сняло маску, стало понятно, что этот образ на себя примерил участник Comedy Club, украинский шоумен Антон Лирник.
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Разоблачён седьмой участник шоу «Маска» – стало известно, кто скрывался под маской Яйца
Страницы Воронежской культурывчера в 16:00
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Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
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Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
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Ольга Бузова сама остригла волосы в Instagram
Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
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Кино
Pixar отложила релиз мультфильма «Душа» из-за коронавируса
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Kinonews.ru 16:50
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
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Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
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Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
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Газета.Ru вчера в 10:10
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Голикова: в ближайшие недели эпидситуация в Москве может ухудшиться
В Москве и Подмосковье эта неделя и следующая могут продемонстрировать нарастание заболевания коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:03
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в ОС
Корпорации Google и Apple создадут технологию, которая поможет отследить контакты людей, инфицированных коронавирусом.
Мой Брянск 11 апреля в 03:32
Энергетика
Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке
Из-за пандемии коронавируса России пришлось "пойти на уступки" по нефтяной сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Общество
В Петербурге запретили работу каршеринга
Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля.
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На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Космос
Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа
Ученые Юнь Чжан (Yun Zhang) из Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая и Дуглас Лин (Douglas N. C. Lin) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе разработали компьютерную модель, объясняющую не только все особенности загадочного астероида, но и механизм его образования.
РИА Новости 11:19
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Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Спорт
Гимнаст Найдин выписан из больницы
Российский гимнаст Сергей Найдин выписан из больницы в Солнечногорске. Диагноз коронавирусная инфекция не подтвердился.
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Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
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Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Технологии
В Сибири предложили метод диагностики коронавируса без тестов
Российские ученые предложили новый метод диагностики коронавируса без проведения тестов.
ToDay News Ufa 09:54
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17