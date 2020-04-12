Культура
Piter.tvУчастник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Сергей Лазарев, который в седьмом выпуске шоу выступил как шестой член жюри, решил, что перед ним Максим Галкин. Когда Яйцо сняло маску, стало понятно, что этот образ на себя примерил участник Comedy Club, украинский шоумен Антон Лирник.
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Комментарии
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разоблачила Тину Канделаки в фотошопе
Собчак, присмотревшись к фото, обнаружила явные признаки фотошопа. Отметим, что Тина Канделаки серьезно занялась своим внешним видом.
Территория новостей 08:29
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Киберспорт
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
Terraria выпустили 16 мая 2011 года, так что дата релиза финального апдейта на выбрана неслучайно, в этот день игре исполнится девять лет.
Игромания.ру 15:59
Космос
В Югре прошел онлайн-фестиваль «Взгляд из космоса»
12 апреля, в День космонавтики, 300 одаренных школьников Югры вместе с родителями приняли участие в онлайн-фестивале «Взгляд из космоса».
Московский Комсомолец Югра 09:15
Космос
Впервые измерена скорость ветра на коричневом карлике
Благодаря наблюдениям удалось установить, что скорость ветров на этом коричневом карлике составляет 2 300 км/ч, что значительно быстрее юпитерианских ветров, скорость которых составляет 370 км/ч.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:57
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru 00:20
Шоу-бизнес
Пранкеры от имени Греты Тунберг пообщались с Билли Айлиш о России
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились до американской певицы Билли Айлиш и от имени эко-активистки Греты Тунберг обсудили с ней Россию.
Известия 16:39
Биатлон
Хованцев: целое поколение российских биатлонистов воспитано на допинге
Целое поколение биатлонистов воспитано на этом.
РИА Новости 07:49
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Общество
Названы места повышенного риска заражения коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
Хоккей
Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА
За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru вчера в 10:34
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru вчера в 13:06
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 06:46
Общество
Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
Политика
Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
RT на русском 19:37