Сергей Лазарев, который в седьмом выпуске шоу выступил как шестой член жюри, решил, что перед ним Максим Галкин. Когда Яйцо сняло маску, стало понятно, что этот образ на себя примерил участник Comedy Club, украинский шоумен Антон Лирник.

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

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