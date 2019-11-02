Музыка
News.ruУчастник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в шоу «Голос»
Певец из Белоруссии Руслан Алехно, выступавший на Евровидении в 2008 году, не прошёл слепые прослушивания на шоу «Голос». Артист пришёл с лирической композицией Раймонда Паулса на стихи Андрея Вознесенского «Подберу музыку».
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