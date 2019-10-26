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Lenta.ruУчастник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Как сообщалось ранее, пользователей сети смутило поведение участника шоу «Голос», к которому во время выступления повернулись все наставники, кроме Сюткина. Исполнитель выбрал команду Константина Меладзе, который лично подошел к участнику, чтобы пожать ему руку.
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Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
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Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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