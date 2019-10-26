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Lenta.ruУчастник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Как сообщалось ранее, пользователей сети смутило поведение участника шоу «Голос», к которому во время выступления повернулись все наставники, кроме Сюткина. Исполнитель выбрал команду Константина Меладзе, который лично подошел к участнику, чтобы пожать ему руку.
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«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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Из-за гаффской болезни в Тюменской области ограничена продажа рыбы
По всей Тюменской области из-за вспышки гаффской болезни запретили несанкционированную торговлю рыбой, сообщил региональный департамент общественных связей.
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Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
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«Джокер» обгоняет «Дэдпул» как самый кассовый фильм с R-рейтингом
Фильм "Джокер" может стать самым популярным фильмом с R-рейтингом за все время, передает Independent.
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Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
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Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
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Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан
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Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Арсенала»
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В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
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Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
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Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
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Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
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СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
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Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
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Два человека погибли при взрыве миномета «Молот» под Донецком
Два человека погибли при взрыве миномета "Молот" под Донецком. Об этом сообщает управления Народной милиции ДНР, передает ДАН.
Происшествия
Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае
Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
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«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России
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Пекин и Вашингтон достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы
"Стороны подтвердили, что достигли консенсуса по вопросу регулирования американского импорта готового мяса птицы из Китая и продукции из рыбы, стороны также договорились о снятии запрета на поставки из Соединенных Штатов в Китай мяса птицы", - сообщили в китайском Министерстве коммерции.
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
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Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Транспорт
Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено
Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро, которое в субботу днем было прервано из-за человека на путях, восстановлено, сообщается в Twitter столичной подземки.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Футбол
Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.