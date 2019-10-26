Общество
Lenta.ruУчастник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Как сообщалось ранее, пользователей сети смутило поведение участника шоу «Голос», к которому во время выступления повернулись все наставники, кроме Сюткина. Исполнитель выбрал команду Константина Меладзе, который лично подошел к участнику, чтобы пожать ему руку.
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Происшествия
В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
Как уточнили ТАСС в детской больнице им. Н. Н. Силищевой, у пострадавших детей были диагностированы ушибы легкой степени.
ТАСС 09:14
Политика
Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Российская газета 09:57
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Общество
Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Известия 09:59
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Политика
Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии
Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Единоборства
Конор Макгрегор высмеял предложение боя с Исламом Махачевым
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказался от предложения провести поединок с Исламом Махачевым.
Allboxing.ru 10:08
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Другие млекопитающие после смерти всех крупных динозавров и ряда других представителей мезозойской фауны начали активно колонизировать Землю.
Дилетант 09:51
Политика
Бутина: россиянам в США «следует беспокоиться»
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину после освобождения из тюрьмы в США, заявила, что соотечественникам следует быть осторожными в этой стране.
Московский Комсомолец 08:56
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело 23 октября в 04:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Шоу-бизнес
Став «Певицей года», Бузова опозорилась фальшивым пением
В своем блоге Ольга решила порадовать своих подписчиков пением вживую и исполнила для них хит Джо Дассена «Если б не было тебя».
Телепрограмма 09:12
Армия и оружие
Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане
В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Российская газета 09:41
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия
Курские пограничники поймали сторонника «Азова»
Курские пограничники задержали 29-летнего националиста из Орловской области.
Вести.Ru 10:35
Космос
SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.
Коммерсантъ 24 октября в 13:18
Происшествия
СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими
Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
РБК 06:43
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
РИА Новости 09:49
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Футбол
Молодёжка «Крыльев Советов» победила «Зенит» с разгромным счётом
Молодёжный состав ФК «Крылья Советов» в субботу, 26 октября, встретился с «Зенитом» в преддверии основной игры, назначенной на завтра.
Pro Город Самара 10:17