Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыУчастник «Правого сектора» Пирожок приговорен к 4 годам тюрьмы

Суд приговорил к четырем годам тюрьмы Игоря Пирожка, участника украинской организации «Правый сектор», запрещенной в России, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.
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