Суд приговорил к четырем годам тюрьмы Игоря Пирожка, участника украинской организации «Правый сектор», запрещенной в России, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

Авто Вольфф: Ferrari прибавит на секунду только за счёт мощности Тото Вольфф не скрывает, что в целом доволен тем, как проходят предсезонные тесты, но при этом допускает, что команда Ferrari ещё не раскрыла все свои козыри.

Теннис Мария Шарапова завершила карьеру Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.

Армия и оружие Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.

Политика Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

Общество Мишустин назвал две ключевые задачи правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.

Общество Россия продлит до 1 апреля действующие из-за коронавируса ограничения Россия продлит до 1 апреля все действующие до 1 марта из-за коронавируса ограничения, в том числе ограничения по проведению международных мероприятий, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Музыка В Европе оценили возможность отмены Евровидения-2020 из-за коронавируса Если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить в Нидерландах музыкальный конкурс «Евровидение-2020», на который приедут десятки тысяч людей со всего мира.

Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Общество Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.