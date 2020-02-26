Общество
Аргументы и ФактыУчастник «Правого сектора» Пирожок приговорен к 4 годам тюрьмы
Суд приговорил к четырем годам тюрьмы Игоря Пирожка, участника украинской организации «Правый сектор», запрещенной в России, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 09:10, Ашберн
Авто
Вольфф: Ferrari прибавит на секунду только за счёт мощности
Тото Вольфф не скрывает, что в целом доволен тем, как проходят предсезонные тесты, но при этом допускает, что команда Ferrari ещё не раскрыла все свои козыри.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Футбол
Журналистов не пустят на матч «Интер» - «Лудогорец»
По данным La Gazzetta dello Sport, журналистов не пустят на матч Лиги Европы "Интер" - "Лугодорец".
Политика
Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Общество
Россия продлит до 1 апреля действующие из-за коронавируса ограничения
Россия продлит до 1 апреля все действующие до 1 марта из-за коронавируса ограничения, в том числе ограничения по проведению международных мероприятий, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
Культура
Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже
Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
Религия
Что ждет православных всего мира после встречи в Иордании
Здоровье
Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Музыка
В Европе оценили возможность отмены Евровидения-2020 из-за коронавируса
Если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить в Нидерландах музыкальный конкурс «Евровидение-2020», на который приедут десятки тысяч людей со всего мира.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Общество
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве
Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
Политика
Следователи по делу о крушении MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»
Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей воздушное судно.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Общество
Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
Суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Шмелева
Соответственно, преступление перестало считаться тяжким. Срок давности по преступлениям средней тяжести — шесть лет.
Общество
Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей
В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.