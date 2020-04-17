с чего всё началось

В центре Москвы задержан участник Pussy Riot Петр Верзилов. Как уточняют источники ТАСС, полицейский патруль заметил его в Хохловском переулке в компании девушек. Судя по кадрам в пабликах, Верзилов в образе сотрудника МВД танцевал и вел себя вызывающе.

Участник Pussy Riot задержан за прогулку в костюме полицейского

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 444

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 853

Экономика ЦБ допустил снижение ключевой ставки Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 212

Политика Медведев призвал россиян получать удовольствие, оставаясь дома Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал россиян оставаться дома и получать удовольствие от общения с близкими, книг и ТВ.

Общество Пожилым петербуржцам медики будут звонить и писать в WhatsApp Ранее "ДП" писал о том, что Роспотребнадзор поручил комитету по социальной политике совместно с районными администрациями Петербурга обеспечить учёт и еженедельное медицинское наблюдение на дому для всех граждан старше 65 лет и инвалидов. 5

Общество В Липецкой области ввели пропускной режим Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. 379

Политика В России испытывают пять препаратов от коронавируса "Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ. 7

Политика Путин требует Сипягина отчитаться по ситуации с коронавирусом По словам Путина, во Владимирской области и Коми сложная ситуация по коронавирусу и поэтому губернаторы должны будут отчитаться, какие принимаются меры. 26

Происшествия В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании В Москве экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в государственной клинической больнице на востоке города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество Российские предприятия производят свыше восьми миллионов масок в сутки Российские предприятия опережают план Минпромторга и уже производят свыше 8 миллионов масок в сутки, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Наука Некоторые черви запрограммированы на раннюю смерть ради успеха колонии «Давно известно, что запрограммированная гибель клеток приносит пользу живым организмам, но теперь мы узнали, что есть запрограммированная гибель организмов, которая может принести пользу колониям животных», — сказал автор исследования. 2

Наука Предложен новый метод терапии рака печени Ученые из Сколковского института науки и технологий вместе с коллегами из Массачусетского технологического института придумали новый способ комбинированной терапии рака печени.

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 35

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 688

Здоровье В двух селах Ульяновской области вводится карантин В Карсунском района Ульяновской области зарегистрировано наибольшее в регионе число заразившихся коронависурной инфекцией, местные жители обращаются за экстренной помощью в медучреждения административного центра из-за закрытой на карантин районной больницы. 6