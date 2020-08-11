Участник «Северного потока-2» заявил о риске прекращения проекта
Смотрите также
У вернувшихся с отдыха российских туристов находят коронавирус
Штаб Тихановской указал, что ее вывезли в Литву власти Белоруссии
Стала известна дата выхода фильма «Мулан» в российский прокат
ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке
ФСБ задержала преступную группировку после нападения на полицейских
«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболу
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
Евросоюз создаст механизм против санкций США по «Северному потоку-2»
Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»
Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ
США увидели «угрозу безопасности» в проекте «Северный поток — 2»
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Участник «Северного потока-2» заявил о риске прекращения проекта
Роман Широков принес извинения избитому судье
Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу
Усиление давления США на участников строительства "Северный поток-2" повысило риск заморозки проекта, сообщается в отчете компании Uniper, одного из участников проекта.В источнике
Подробнее о событии