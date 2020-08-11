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Вести.Ru
Вести.Ru

Участник «Северного потока-2» заявил о риске прекращения проекта

Усиление давления США на участников строительства "Северный поток-2" повысило риск заморозки проекта, сообщается в отчете компании Uniper, одного из участников проекта.В источнике
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РБК

Партнер «Газпрома» допустил заморозку строительства «Северного потока-2»

РБК03:53
ТАСС

Глава Uniper не ожидает прекращения реализации проекта «Северный поток - 2»

ТАСС04:17
Lenta.ru

Партнер «Газпрома» впервые допустил срыв «Северного потока-2» из-за США

Lenta.ru02:15
RT на русском

Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

RT на русском02:49
Известия

Сенатор уверен в завершении «Северного потока – 2» вопреки санкциям

Известия03:42
РИА Новости

Партнер «Северного потока — 2» оценил риск срыва проекта

РИА Новости02:17
Коммерсантъ

Uniper допустил прекращение строительства «Северного потока-2» из-за санкций США

Коммерсантъ03:17

Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико оценил ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19.
Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины
RT на русском04:23

СК Белоруссии напомнил об уголовной ответственности за беспорядки

Следственный комитет Белоруссии (СК) призвал жителей республики не поддаваться на провокации организаторов протестов и напомнил об уголовной ответственности, которая последует за подобными действиями.
РБК03:45
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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