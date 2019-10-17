Происшествия

ТАССТАССУчастник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде. Об этом ТАСС в четверг сообщил его адвокат Максим Пашков.
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Отпущенный под подписку участник акции 27 июля Губайдулин покинул Россию

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Айдар Губайдулин уехал в «одну европейскую страну»

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Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин уехал из России

РБК03:54

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

ТАСС03:48

Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию, заявил адвокат

РИА Новости03:55

«Власть показала, что ничего хорошего мне ждать не стоит». Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России

Новая газета03:20

Отпущенный под подписку фигурант «дела 27 июля» Губайдулин покинул РФ

Интерфакс03:33
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
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Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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В России увеличилось число раскрытых преступлений

Количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет увеличилось на 10%, — отметил Бастрыкин.
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В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
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На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
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За сутки украинские силовики выпустили по ДНР 292 единицы боеприпасов

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Skoda опубликовала первые изображения новой Skoda Octavia

Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября, до сих пор была раскрыта только на шпионских снимках, да и то – только в камуфляже.
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«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

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В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
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В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
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Ватикан выпустил электронные четки

В крест, прикрепленный к четкам, вмонтирован накопитель данных.
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Технологии

ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России

Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск вчера в 09:00
Происшествия

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
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Губернаторы ЦФО обсудили с полпредом нацпроект «Здравоохранение»

16 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в ЦФО.
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Общество

Россия приостановила экспорт пшеницы во Вьетнам

Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы во Вьетнам.
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В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
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Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО

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Полиция задержала тамбовского вице-губернатора за мошенничество

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Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
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Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
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В Казахстане озаботились половым здоровьем молодежи

Обратить внимание на половое здоровье молодежи призвала Минздрав Казахстана депутат мажилиса парламента Загипа Балиева, передает 17 октября МИА Казинформ.
Красная весна 04:50
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
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Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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Для урегулирования в Донбассе предложили новый формат

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Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Lenta.ru 15 октября в 10:34
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