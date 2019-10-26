Общество

Российская газетаРоссийская газетаУчастник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
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Не пожавший руку Сюткину оправдывается

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Участник шоу «Голос» рассказал, почему не подал руку Валерию Сюткину

Народные новости07:38
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В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек

Восемь сослуживцев застрелил военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со сслыкой на Минобороны РФ.
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В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека

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Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан

В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
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«Панцирь-С» уничтожил технику «противника» на учениях в Сербии

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Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».
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Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова

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Датский форвард забил гол пяткой после углового. Видео

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Несанкционированную торговлю рыбой запретили на территории всей Тюменской области из-за вспышки "гаффской болезни" в селе Ачиры.
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Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
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Финансы

Курсы доллара и евро на 25 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
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Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

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Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
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Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост третий день подряд

Акции «Сургутнефтегаза» третий день подряд обновляют рекордную стоимость.
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Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ

Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
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В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
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Валерий Сюткин
Певец
Советский и российский певец и музыкант, композитор, автор текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво». Заслуженный артист России, профессор кафедры вокала и художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ имени М. А. Шолохова. Член Авторского совета Российского авторского общества, почётный деятель искусств города Москвы.
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