Российский промышленник Игорь Рыбаков (состояние $1,3 млрд, по данным журнала Forbes в 2019 году) сделал невеселый прогноз по поводу экономических перспектив России на фоне эпидемии коронавируса и введенных ограничительных мер.

Участник списка Forbes Игорь Рыбаков: «Это не коронавирус. Это большая финансовая война»

Футбол Стоимость Александра Кокорина впервые выросла после выхода из тюрьмы После выхода из тюрьмы – 17 сентября 2019 года – футболисту вернули номинальное значение в 5 млн евро, поэтому текущий рост является первым после освобождения футболиста.

Религия Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.

Общество Россия отменила все международные рейсы Россия с 4 апреля отменит международный рейсы для вывоза граждан домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

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Футбол Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.

Здоровье В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.

Общество ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

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Политика Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.

Общество Воронежские власти разрешили работу ряда организаций Правительство Воронежской области подготовило изменения и уточнения порядка работы организаций на время режима самоизоляции.