Общество

Life.ruLife.ruУчастника Детского Евровидения от РФ увезли в больницу с репетиции

Мальчику стало плохо во время репетиции на сцене Arena Gliwice, он упал в обморок и был доставлен на реанимобиле в местную больницу. Сейчас Ооржак находится под наблюдением врачей, рядом с ним присутствуют бабушка и представители российской делегации.
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