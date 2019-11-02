Музыка

Российская газетаРоссийская газетаУчастника «Евровидения» назвали на шоу «Голос» ресторанным певцом

38-летний белорусский певец и композитор Руслан Алехно, выступавший в 2008 году на "Евровидении", не прошел слепые прослушивания на музыкальном шоу Первого канала "Голос". Фрагмент с выступлением артиста размещен на официальном YouTube-аккаунте программы.
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Участника «Евровидения» назвали на шоу «Голос» ресторанным певцом

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