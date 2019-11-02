Музыка
Российская газетаУчастника «Евровидения» назвали на шоу «Голос» ресторанным певцом
38-летний белорусский певец и композитор Руслан Алехно, выступавший в 2008 году на "Евровидении", не прошел слепые прослушивания на музыкальном шоу Первого канала "Голос". Фрагмент с выступлением артиста размещен на официальном YouTube-аккаунте программы.
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К «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы
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В рамках мониторинга цен на новые автомобили специалисты портала «Цена Авто» зафиксировали снижение стоимости двух моделей немецкого концерна, которые представлены на российском рынке.
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Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
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«Пусть США и воюют»: польский эксперт об атаке на Калининград
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