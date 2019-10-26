Музыка
Lenta.ruУчастника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети. Фрагмент эфира опубликован в YouTube. Во время выступления Королева к нему повернулись все наставники, кроме Сюткина.
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Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
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Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Спортсмен-патриот застрелил восьмерых в военной части под Читой
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Умарк дисквалифицирован на один матч за удар Ержабека
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Хоккей
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Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который в матче против "Ванкувер Кэнакс" (6:5) сделал голевой дубль, назван одной из трех звезд прошедшего тура.
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Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
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Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
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Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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Синоптик предупредил о последних тёплых выходных в Москве
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Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.