Культура

Lenta.ruLenta.ruУчастника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети. Фрагмент эфира опубликован в YouTube. Во время выступления Королева к нему повернулись все наставники, кроме Сюткина.
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Участник «Голоса» подвергся критике за отказ жать руку Сюткину

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Представитель Сюткина прокомментировал скандал с рукопожатиями на шоу «Голос»

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Участника шоу «Голос» раскритиковали за отказ жать руку Сюткину

РИА Новостивчера в 21:21
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Советский и российский певец и музыкант, композитор, автор текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво». Заслуженный артист России, профессор кафедры вокала и художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ имени М. А. Шолохова. Член Авторского совета Российского авторского общества, почётный деятель искусств города Москвы.
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Константин Меладзе
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