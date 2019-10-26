Культура
Lenta.ruУчастника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети. Фрагмент эфира опубликован в YouTube. Во время выступления Королева к нему повернулись все наставники, кроме Сюткина.
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