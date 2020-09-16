Коронавирус
Lenta.ruУчастникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации
Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
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Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:09
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