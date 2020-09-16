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Российская газета
Российская газета

Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", - цитируют документ РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости23:09
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Участникам исследования вакцины от COVID-19 не рекомендуют беременеть и выпивать

Коммерсантъ02:29
Аргументы и Факты

Специалисты дали рекомендации участникам испытаний вакцины «Спутник V»

Аргументы и Факты01:14
РБК

Названы ограничения для участников испытаний вакцины от COVID-19

РБК01:56
Lenta.ru

Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Lenta.ru00:51
RT на русском

Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

RT на русском00:37
Газета.Ru

Участникам испытаний вакцины «Спутник V» перечислили ряд запретов

Газета.Ru02:59
РИА Новости

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

РИА Новости23:09

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Глава ДНР осудил слова Зеленского о гуманитарной катастрофе в Донбассе

Пушилин констатировал, что, судя по заявлениям Киева, ситуация на Украине куда более тревожная, чем себе ее представляют жители страны: "Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают", — заявил глава ДНР в комментарии РИА Новости.
Политика Сегодня17:50
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Торгцентрам не хватает магазинов

Девелоперы массово переносят открытия торгцентров: в этом году в России не будут введены 30–40% от общего объема заявленного предложения (около 2 млн кв. м), свидетельствуют данные Knight Frank.
Коммерсантъ18:05

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19

Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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