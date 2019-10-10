с чего всё началось

Компании, которые являются участниками специальных административных районов (САР) и территорий опережающего развития (ТОР), смогут не раскрывать в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) сведения с долями общества и данными их владельцев, такие изменения в закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предложило Минэкономразвития.

Гаджеты Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный флагманский смартфон с мощным железом Redmi Note 8 Pro.

Общество Россиянина захотели лишить родительских прав из-за отсутствия дома телевизора В селе Новотулка Самарской области мотивировали попытку лишить родительских прав отца троих детей Ивана Сидорова тем, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Гаджеты Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Происшествия В Крыму задержали готовившего теракт россиянина В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.

Политика Якутский шаман снова идет на Москву Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.

Здоровье Российское здравоохранение ждёт модернизация Владимир Путин провёл совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.

Армия и оружие Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции на севере Сирии, которая получила название "Источник мира".

Политика Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.

Авто Ретро-автомобили могут получить льготы Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.

Общество Почему врачи не могут распознать признаки рака на теле человека Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников, выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», отметил, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.

Гаджеты Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном Ким Кардашьян провела еще одну важную встречу во время поездки в Армению — звезда встретилась с президентом Арменом Саркисяном.

Кино Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Политика Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США Сенатор-республиканец США Линдси Грэм стал жертвой розыгрыша известных российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

Здоровье Томички смогут бесплатно пройти диагностику рака груди "В рамках акции, в зависимости от возраста, жительницы региона смогут пройти бесплатное ультразвуковое или маммографическое обследование по предварительной записи в больницах и поликлиниках региона", – отмечает главный врач Томского онкологического диспансера Софья Мазеина.

Происшествия Один человек пострадал при хлопке газа в многоквартирном доме в Чите Хлопок газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Чите при монтаже натяжных потолков, пострадал один человек.

Футбол Владимир Путин поддержал создание футбольного «колхоза» Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию фонда для финансирования российских футбольных клубов.