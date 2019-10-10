Экономика
Rambler News ServiceУчастникам российских офшоров могут разрешить не раскрывать владельцев
Компании, которые являются участниками специальных административных районов (САР) и территорий опережающего развития (ТОР), смогут не раскрывать в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) сведения с долями общества и данными их владельцев, такие изменения в закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предложило Минэкономразвития.
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В Коми конкретизируют деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей
Комиинформ08 октября в 05:05
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Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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Владимир Путин провёл совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
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Ретро-автомобили могут получить льготы
Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
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Почему врачи не могут распознать признаки рака на теле человека
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников, выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», отметил, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.
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Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
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Ким Кардашьян провела еще одну важную встречу во время поездки в Армению — звезда встретилась с президентом Арменом Саркисяном.
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Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера
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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H
США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
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Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
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Сенатор-республиканец США Линдси Грэм стал жертвой розыгрыша известных российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).
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Один человек пострадал при хлопке газа в многоквартирном доме в Чите
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Владимир Путин поддержал создание футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию фонда для финансирования российских футбольных клубов.
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Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru 11:22