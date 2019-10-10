с чего всё началось

Компании, которые являются участниками специальных административных районов (САР) и территорий опережающего развития (ТОР), смогут не раскрывать в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) сведения с долями общества и данными их владельцев, такие изменения в закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предложило Минэкономразвития.

Участникам российских офшоров могут разрешить не раскрывать владельцев

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