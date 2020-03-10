Музыка

РБКРБКУчастники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате. Об этом участники группы рассказали в эфире радиостанции NRJ, прямая трансляция беседы доступна на странице радиостанции в Instagram.
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Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

РБК04:34

Соседов и Разин: Панайотов хороший парень, но будущее за Little Big

Собеседниквчера в 11:07

Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

РИА Новости02:08

«Это рок-диско»: группа Little Big рассказала о своей песне для Евровидения

Вечерняя Москва01:30

Лидер Little Big рассказал о песне для Евровидения

Национальная служба новостей04:22

Little Big представит песню для «Евровидения» на шоу «Вечерний Ургант»

Moi-portal.ruвчера в 07:10

Группа Little Big представит песню для Евровидения-2020 в «Вечернем Урганте» 12 марта

Областная газетавчера в 02:49
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Политика

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
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Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
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В Турции заявили о намерении сохранить военное присутствие в Идлибе

Анкара, 12 марта 2020, 11:00 — REGNUM Власти Турции не рассматривают вопрос вывода своих военных с территории сирийского Идлиба, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
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Армия и оружие

Коронавирус назвали формой биологической войны

Глава Организации пассивной гражданской обороны Исламской Республики Иран Голамреза Джалали заявил о том, что новая вспышка коронавируса в мире может быть формой биологической войны, хотя необходимы дальнейшие исследования, сообщает иранское агентство Mehr News.
Московский Комсомолец 04:30
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Эксклюзив Horizon Zero Dawn для консолей выйдет на ПК

Как известно, эксклюзивная игра для консолей Horizon Zero Dawn выйдет на ПК уже этим летом.
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Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
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Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

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Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей

Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.
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Пик эпидемии коронавируса в Китае миновал

Эпидемия коронавируса в Китае прошла пик, рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
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«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada

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Футбол

Товарищеский матч «Зенита» с «Шальке» перенесен из-за коронавируса

Товарищеский матч между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким "Шальке", который должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене, перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса.
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Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 13:39
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В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
РИА Новости вчера в 02:39
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Банк России продал валюту на более чем 3 с половиной миллиарда рублей в рамках упреждающих мер

Усилилось падение на фондовом рынке. Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США, - сообщает "Коммерсантъ".
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Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

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Саратовского маньяка и убийцу приговорили к пожизненному сроку

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Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Общество

О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 09:53
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

Анкара, 10 марта 2020, 15:02 — REGNUM Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии.
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Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости 04:43
Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РИА Новости вчера в 19:55
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Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
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Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

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Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Киностудия имени Горького снимет шпионскую драму об информаторе WADA

Киностудия имени Горького в конце 2020 года приступит к съемкам шпионской драмы о российском ученом - тайном информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
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Российский музыкант и видеоблогер. Лидер и основатель группы «Little Big». Известен под сценическим псевдонимом «Ильич».
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