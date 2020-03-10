Музыка
РБКУчастники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате. Об этом участники группы рассказали в эфире радиостанции NRJ, прямая трансляция беседы доступна на странице радиостанции в Instagram.
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Группа Little Big представит песню для Евровидения-2020 в «Вечернем Урганте» 12 марта
Областная газетавчера в 02:49
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