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РБК
РБК

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.В источнике
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Коммерсантъ

Кто есть кто в деле «Нового величия»

Коммерсантъ13:48
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:31
РИА Новости

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

РИА Новости10:05
Известия

Суд назначил троим фигурантам дела «Нового величия» реальные сроки

Известия10:32
Новая газета

Магия величия. Суд назначил реальные сроки за виртуальное преступление. Как из ничего получился приговор по делу «Нового величия»

Новая газета11:18
ТАСС

Суд приговорил фигурантов дела «Нового величия» к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

ТАСС10:32
Эхо Москвы

Суд признал фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества

Эхо Москвы11:07

Дрифт на льду в новом геймплейном ролике DiRT 5

Команда Codemasters отметила, что гоночная аркада всё ещё находится в разработке, так что игровой процесс и графика ещё могут слегка измениться, но ролик, тем не менее, позволяет взглянуть на заезды по льду в Норвегии в рамках режима Ice Breaker.
3DNews13:27

В Роспотребнадзоре уточнили требования к доставке продуктов

В Роспотребнадзоре уточнили требования, касающиеся доставки продуктов: предлагается запретить совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, содержащими чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.
RT на русском12:41
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
69

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
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Американский инфекционист признал ситуацию с коронавирусом в США наихудшей в мире

Ситуация с коронавирусом в США является наихудшей в мире, заявил инфекционист из правительственной рабочей группы по коронавирусу, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний при Министерстве здравоохранения США Энтони Фаучи, слова которого передает Business Insider.
Взгляд.ру11:32