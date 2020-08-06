Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:31
Коммерсантъ

Сроки фигурантам дела об экстремизме разошлись от семи лет колонии до четырех условно

Коммерсантъвчера в 16:05
Новая газета

Магия величия. Суд назначил реальные сроки за виртуальное преступление. Как из ничего получился приговор по делу «Нового величия»

Новая газетавчера в 11:18
РИА Новости

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

РИА Новостивчера в 10:05
Известия

Реальный урок: могут ли фигуранты дела «Нового величия» рассчитывать на УДО

Известиявчера в 15:42
ТАСС

Суд приговорил фигурантов дела «Нового величия» к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

ТАССвчера в 10:32
Эхо Москвы

Адвокат: Фигуранты дела «Нового величия» будут добиваться отмены приговора как в национальных судах, так и в ЕСПЧ

Эхо Москвы17:02

Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новостивчера в 03:08
8

Три участка дороги введут в Кобяйском районе Якутии в 2020 году

Три участка автомобильной дороги "Кобяй" введут в эксплуатацию в ноябре 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24вчера в 01:03

У Путина остался последний шанс – Хазин

Россия всё ещё может пойти по пути модернизации и отказаться от либеральной модели своего существования, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ruвчера в 19:15
2

Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
REGNUMвчера в 08:24
8