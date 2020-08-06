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РБК
РБК

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.В источнике
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РИА Новости

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

РИА Новости10:05
Коммерсантъ

Сроки фигурантам дела об экстремизме разошлись от семи лет колонии до четырех условно

Коммерсантъ16:05
Новая газета

Магия величия. Суд назначил реальные сроки за виртуальное преступление. Как из ничего получился приговор по делу «Нового величия»

Новая газета11:18
Известия

Реальный урок: могут ли фигуранты дела «Нового величия» рассчитывать на УДО

Известия15:42
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:31
ТАСС

Суд приговорил фигурантов дела «Нового величия» к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

ТАСС10:32
Эхо Москвы

Защита фигурантов дела «Нового величия» намерена обжаловать приговор

Эхо Москвы15:03

Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газетавчера в 07:12
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русском11:17

Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новости08:00

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Весна11:54
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