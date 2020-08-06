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РБК
РБК

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.В источнике
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Известия

Реальный урок: могут ли фигуранты дела «Нового величия» рассчитывать на УДО

Известиявчера в 15:42
Коммерсантъ

Сроки фигурантам дела об экстремизме разошлись от семи лет колонии до четырех условно

Коммерсантъвчера в 16:05
Эхо Москвы

Адвокат: Фигуранты дела «Нового величия» будут добиваться отмены приговора как в национальных судах, так и в ЕСПЧ

Эхо Москвы17:02
РИА Новости

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

РИА Новостивчера в 10:05
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:31
ТАСС

Суд приговорил фигурантов дела «Нового величия» к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

ТАССвчера в 10:32
Новая газета

Магия величия. Суд назначил реальные сроки за виртуальное преступление. Как из ничего получился приговор по делу «Нового величия»

Новая газетавчера в 11:18

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции
ТАСС17:35
7

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Минпросвещения обязало учителей провести контрольные в сентябре

Как утверждает учитель русского и литературы Наталья Смирнова, нет никакого смысла проводить ВПР в сентябре, в первые две -три недели даже после обычных каникул дети входят в учебный ритм, а тут школьники отсутствовали на уроках почти шесть месяцев.
URA.Ruвчера в 16:40

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблервчера в 06:00
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газетавчера в 15:49
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Doom Eternal и Elder Scrolls Online выйдут на Xbox Series X и PS5

Компания Bethesda объявила, что Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены для Xbox Series X и PlayStation 5. В сообщении говорится, что игроки, которые владеют или приобретают игру на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно перейти на версии следующего поколения, когда они будут доступны для покупки.
МИТвчера в 11:47

Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
РИА Новости17:32
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