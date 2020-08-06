Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Суд признал фигурантов «Нового величия» виновными в экстремизме

Суд признал фигурантов «Нового величия» виновными в экстремизме Люблинский суд Москвы сегодня вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия».В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Суд признал фигурантов «Нового величия» виновными в экстремизме

Коммерсантъ11:48
ТАСС

Суд приговорил фигурантов дела «Нового величия» к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

ТАСС10:32
РИА Новости

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

РИА Новости10:05
Известия

Суд назначил троим фигурантам дела «Нового величия» реальные сроки

Известия10:32
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:31
Новая газета

Магия величия. Суд назначил реальные сроки за виртуальное преступление. Как из ничего получился приговор по делу «Нового величия»

Новая газета11:18
Эхо Москвы

Суд признал фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества

Эхо Москвы11:07

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
303

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
62

Американский инфекционист признал ситуацию с коронавирусом в США наихудшей в мире

Ситуация с коронавирусом в США является наихудшей в мире, заявил инфекционист из правительственной рабочей группы по коронавирусу, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний при Министерстве здравоохранения США Энтони Фаучи, слова которого передает Business Insider.
Взгляд.ру11:32

Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ru11:58
388

Магомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпиона

Российский боец смешанного стиля (UFC) Забит Магомедшарипов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), потребовав титульного поединка с действующим обладателем пояса Александром Волкановски из Австралии.
Lenta.ru10:36
2