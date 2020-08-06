Суд признал фигурантов «Нового величия» виновными в экстремизме
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Суд признал фигурантов «Нового величия» виновными в экстремизме Люблинский суд Москвы сегодня вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия».В источнике
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