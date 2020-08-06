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РБК
РБК

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Другие фигуранты дела — Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик, Анна Павликова — получили условные сроки от четырех до шести с половиной лет, их должны освободить в зале суда. Судья признала всех подсудимых виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК России).В источнике
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Новая газета

Магия величия. Суд назначил реальные сроки за виртуальное преступление. Как из ничего получился приговор по делу «Нового величия»

Новая газета11:18
РИА Новости

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

РИА Новости10:05
ТАСС

Суд приговорил фигурантов дела «Нового величия» к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

ТАСС10:32
РБК

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

РБК09:56
Интерфакс

Трое фигурантов дела «Нового величия» получили реальные сроки

Интерфакс09:54
Известия

Суд назначил троим фигурантам дела «Нового величия» реальные сроки

Известия10:32
Эхо Москвы

Суд признал фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества

Эхо Москвы11:07

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Газета.Ru09:51
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Интерфакс08:36
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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