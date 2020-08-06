Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Смотрите также
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Ефремов на заседании суда с трудом узнал себя на видео после ДТП
Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Трамп назвал вероятную дату появления вакцины от COVID-19
В ДТП с автобусом в Тюмени пострадали шесть человек
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Власти Черногории разрешили гражданам РФ въезд с 7 августа
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Стали известны даты всероссийских проверочных работ для школьников
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»
Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Ефремов на заседании суда с трудом узнал себя на видео после ДТП
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Власти Черногории разрешили гражданам РФ въезд с 7 августа
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
Кинологи МЧС России приступили к работе на завалах в порту Бейрута
Другие фигуранты дела — Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик, Анна Павликова — получили условные сроки от четырех до шести с половиной лет, их должны освободить в зале суда. Судья признала всех подсудимых виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК России).В источнике
Подробнее о событии