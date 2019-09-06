Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
Life.ru04 сентября в 12:09
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Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Гаджеты
В 2020 году у новых iPhone кардинально изменится дизайн
Смартфоны Apple 2020 модельного ряда выйдут в свет с кардинально измененным дизайном, утверждает аналитик Минг-Чи Куо.
Anonsens 06:02
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Первый тайм встречи футбольных команд России и Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 завершен со счетом 1-1.
Национальная служба новостей вчера в 15:55
Космос
Робот Фёдор покинул МКС и вернулся на Землю
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 7 сентября 2019 года, в 00:32 по московскому времени спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» успешно вернулся на Землю.
3DNews 01:53
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Армия и оружие
Во Франции завершается подготовка троих пилотов для первого Rafale ВВС Индии
Минобороны Индии: В настоящее время наземный техперсонал и пилоты проходят обучение на истребителях, которые находятся во французских ВВС.
Военное обозрение 00:17
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.
РИА Новости 05:15
Технологии
Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ
Электрические паромы позволят заменить устаревшие дизельные суда на экологичный транспорт, который требует вдвое меньше расходов на эксплуатацию.
Известия вчера в 17:02
Политика
Путин пообещал, что обмен заключенными с Украиной будет масштабным
Российский президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, прокомментировал ситуацию вокруг готовящегося обмена заключенными между Украиной и РФ.
Наша версия 05 сентября в 07:48
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Космос
Двойному пульсару предсказали полвека радиомолчания
Астрофизики предсказали исчезновение радиоизлучения от двойного пульсара PSR J1906+0746 около 2028 года.
N+1 05 сентября в 14:00
Футбол
Вертонген – о крупной победе над Сан-Марино: «Это был по-настоящему странный матч»
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.
Бомбардир.ру 01:54
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости вчера в 04:39
Армия и оружие
Сотни российских военных отправлены в Сирию на штурм Идлиба
Информационный портал «Лента.ру» сообщил, что для выполнения операции в Сирии будут направлены сотни российских военнослужащих, которые относятся к частным военным подразделениям, имеющие связь с Евгением Пригожиным.
ГЛАС.RU 04:33
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском вчера в 15:49
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Политика
Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось.
Взгляд.ру 06:30
Кино
Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы
CyberSport.ru 06:01
Происшествия
Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Шоу-бизнес
Малышеву ужаснула копченая колбаса в холодильнике матери
Телеведущая Елена Малышева неприятно удивилась, найдя в холодильнике матери копченую колбасу.
URA.Ru 05:02
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными.
Lenta.ru 06:30
Финансы
От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Национальная служба новостей вчера в 14:41