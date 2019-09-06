Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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На ВЭФ-2019 подписано 14 крупных соглашений на сумму свыше одного трлн рублей
Якутия 2405 сентября в 05:28
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Гаджеты
Представлена европейская версия первого телевизора Honor
Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.
Ferra вчера в 11:15
Политика
Появились фотографии подготовленных к обмену россиян в Борисполе
В распоряжении «Известий» появились фотографии российских граждан, подготовленных для обмена заключенными между Украиной и Россией, в киевском аэропорту Борисполь.
Известия 03:16
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о заключении
Взгляд.ру 03:21
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Сыгравшие недавно свадьбу популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей провели медовый месяц в Италии.
Дни24 03:13
Армия и оружие
Один боевик ВСУ погиб, еще один ранен в Донбассе за минувшие сутки
ИА Новороссия вчера в 02:36
Происшествия
В Великобритании паук спровоцировал смертельное ДТП
В Британском городе Брэдфорд мужчина стал виновником смертельного ДТП из-за паука. Об этом 6 сентября сообщило издание DailyMail.
Известия 00:00
Общество
Праздничные мероприятия в честь Дня города начнутся в субботу в Москве
Мероприятия по случаю Дня города пройдут 7 и 8 сентября на 1,5 тыс. площадок по всей Москве.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Общество
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Хоккей
Амур — Трактор 0:0 (1-й перерыв)
Сегодня, 7 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре встречи регулярного чемпионата.
Чемпионат 02:48
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Происшествия
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
RT на русском 01:02
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Теннис
US Open. Медведев и Надаль вышли в финал
В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».
Sports.ru вчера в 11:23
Футбол
Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Политика
Зеленский официально анонсировал обмен пленными
Военное обозрение вчера в 14:51
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Ведомости вчера в 06:19
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го
Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.
РБК 01:15
Политика
В Италии задержан по запросу США один из топ-менеджеров «Ростеха»
В Италии по запросу США был задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) 57-летний Александр Коршунов, находившийся в этой стране на отдыхе с семьёй.
Новые Известия 05 сентября в 10:27
Футбол
Черышев показал фото из раздевалки после победы над Шотландией
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев опубликовал фото из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в гостевом матче пятого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 01:24
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Общество
Брянских школьников «осветили» перед учебным годом
Учеников одного из лицеев города Жуковка Брянской области освятили перед началом учебного года.
URA.Ru вчера в 15:37
Армия и оружие
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50