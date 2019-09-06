Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

ТАССвчера в 05:16

На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

Российская газетавчера в 05:19

На ВЭФ подписали соглашения на рекордную сумму в 3,4 трлн рублей

Вести.Финансвчера в 06:08

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 06:19

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Якутия 2405 сентября в 05:28

В ВЭФ приняли участие более 8,5 тысячи человек из 65 стран

РИА Новостивчера в 05:00

Неформальное общение лидеров на Восточном экономическом форуме

RT на русскомвчера в 12:02
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Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.
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Президент Венесуэлы выдвинул условия для диалога с оппозицией

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Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
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Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
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Сегодня, 7 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре встречи регулярного чемпионата.
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Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
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Общество

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Учеников одного из лицеев города Жуковка Брянской области освятили перед началом учебного года.
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Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
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