Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Происшествия
Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Политика
Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:28
Шоу-бизнес
Дочь Юрия Гагарина рассекретила мужа
Телепрограмма 05:10
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.
РИА Новости 05:15
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Политика
Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев
Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще 9 помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.
Кавказский узел 06:53
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Кино
Дженнифер Лопес опубликовала видео с тренировок танцев на шесте
Дженнифер Лопес накануне мировой премьеры фильма "Стриптизёрши", которая состоится 7 сентября, опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео подготовки к съёмкам.
Discover24 02:44
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Политика
Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию
Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM вчера в 07:12
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Футбол
Германия проиграла в домашнем матче отбора на Евро впервые с 2007 года
В матче квалификации Евро-2020 сборная Германии проиграла сборной Голландии (2:4). Это первое домашнее поражение немцев в отборочных играх чемпионата Европы с 2007 года.
Sports.ru 05:12
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Футбол
Вертонген – о крупной победе над Сан-Марино: «Это был по-настоящему странный матч»
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.
Бомбардир.ру 01:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о своем выборе в личной жизни
Экс-король Малайзии султан штата Келантан Мухаммад V выразил сожаления по поводу своего выбора в личной жизни и появившихся в последнее время в социальных сетях его частных фотографиях и откровениях.
ТАСС 06:53
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Армия и оружие
Глава Пентагона: не удивлен сокращению Ираном обязательств по СВПД
Заявления Ирана о сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не вызывают удивления у властей США.
REGNUM 06:45
Автоспорт
Начало третьей тренировки в Монце отложено
Начало свободных заездов в Монце откладывается.
F1news.ru 06:10
Гаджеты
Разумный компьютер. Шесть новейших конфигураций на любой вкус и кошелек
Друзья, последние три месяца вышли настолько жаркими, что мы взяли небольшую паузу по разумному компьютеру, чтобы и новинки в продаже дождаться, да и вообще разобраться во всем этом хитросплетении третьих Ryzen, обрезанных Intel и, конечно же, AMD Navi и NVIDIA Super.
Игромания.ру 06:00
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Здоровье
Испания намерена запретить иглоукалывание и гомеопатию
Испания планирует запретить альтернативную медицину в стране, в том числе иглоукалывание и гомеопатию из-за их вреда здоровью.
Газета.Ru 03:01
Происшествия
В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском
Полицейские пришли с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге, сообщается в Twitter организации.
BFM.ru 07:13
Футбол
Вице-президента «Слована» оштрафовали за нацистское приветствие
К штрафу в 5 тысяч евро за неподобающее поведение после матча приговорил словацкий суд вице-президента футбольного клуба из Братиславы «Слован» Ивана Кмотрика, сообщает 7 сентября AP.
REGNUM 07:06
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском вчера в 15:49
Происшествия
Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Германия сообщила о таинственном исчезновении большой станции мониторинга Boknis Eck со дна Балтийского моря.
Газета.Ru 07:08
Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 16:23