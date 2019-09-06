Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

ТАССвчера в 05:16

На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

Российская газетавчера в 05:19

На ВЭФ подписали соглашения на рекордную сумму в 3,4 трлн рублей

Вести.Финансвчера в 06:08

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 06:19

Участники Госсовета поддержали нацпрограмму развития Дальнего Востока

РИА Новостивчера в 05:26

Неформальное общение лидеров на Восточном экономическом форуме

RT на русскомвчера в 12:02

На ВЭФе заключили соглашения на 3,4 трлн руб

РБКвчера в 07:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Политика

Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:28
Шоу-бизнес

Дочь Юрия Гагарина рассекретила мужа

Телепрограмма 05:10
Общество

Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.
РИА Новости 05:15
Политика

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Политика

Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев

Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще 9 помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.
Кавказский узел 06:53
Экономика

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Здоровье

В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов

REGNUM 01:27
Кино

Дженнифер Лопес опубликовала видео с тренировок танцев на шесте

Дженнифер Лопес накануне мировой премьеры фильма "Стриптизёрши", которая состоится 7 сентября, опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео подготовки к съёмкам.
Discover24 02:44
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Футбол

Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Политика

Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию

Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM вчера в 07:12
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Футбол

Германия проиграла в домашнем матче отбора на Евро впервые с 2007 года

В матче квалификации Евро-2020 сборная Германии проиграла сборной Голландии (2:4). Это первое домашнее поражение немцев в отборочных играх чемпионата Европы с 2007 года.
Sports.ru 05:12
Хоккей

Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку

Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Футбол

Вертонген – о крупной победе над Сан-Марино: «Это был по-настоящему странный матч»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.
Бомбардир.ру 01:54
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии сожалеет о своем выборе в личной жизни

Экс-король Малайзии султан штата Келантан Мухаммад V выразил сожаления по поводу своего выбора в личной жизни и появившихся в последнее время в социальных сетях его частных фотографиях и откровениях.
ТАСС 06:53
Единоборства

Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Технологии

X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»

Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Армия и оружие

Глава Пентагона: не удивлен сокращению Ираном обязательств по СВПД

Заявления Ирана о сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не вызывают удивления у властей США.
REGNUM 06:45
Автоспорт

Начало третьей тренировки в Монце отложено

Начало свободных заездов в Монце откладывается.
F1news.ru 06:10
Гаджеты

Разумный компьютер. Шесть новейших конфигураций на любой вкус и кошелек

Друзья, последние три месяца вышли настолько жаркими, что мы взяли небольшую паузу по разумному компьютеру, чтобы и новинки в продаже дождаться, да и вообще разобраться во всем этом хитросплетении третьих Ryzen, обрезанных Intel и, конечно же, AMD Navi и NVIDIA Super.
Игромания.ру 06:00
Теннис

Медведев в финале US Open сыграет с Надалем

Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Здоровье

Испания намерена запретить иглоукалывание и гомеопатию

Испания планирует запретить альтернативную медицину в стране, в том числе иглоукалывание и гомеопатию из-за их вреда здоровью.
Газета.Ru 03:01
Происшествия

В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском

Полицейские пришли с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге, сообщается в Twitter организации.
BFM.ru 07:13
Футбол

Вице-президента «Слована» оштрафовали за нацистское приветствие

К штрафу в 5 тысяч евро за неподобающее поведение после матча приговорил словацкий суд вице-президента футбольного клуба из Братиславы «Слован» Ивана Кмотрика, сообщает 7 сентября AP.
REGNUM 07:06
Спорт

Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги

RT на русском вчера в 15:49
Происшествия

Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Германия сообщила о таинственном исчезновении большой станции мониторинга Boknis Eck со дна Балтийского моря.
Газета.Ru 07:08
Космос

7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом

Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 16:23
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное