Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
Life.ru04 сентября в 12:09
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Транспорт
МВД предложило изменить правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Хоккей
«Динамо» в овертайме переиграло «Спартак» в матче КХЛ
РИА Новости 15:10
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Здоровье
Бегите быстрее от собак — в России дефицит вакцин от бешенства
Вакцина от бешенства стала редкостью — прошлогодние запасы заканчиваются, а новых закупок нет.
Вести.Ru 14:02
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Футбол
Ангола обыграла Гамбию, Того и Коморские острова сыграли вничью
В матче 1-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Африке сборная Анголы обыграла на выезде Гамбию (1:0), а Коморские острова сыграли вничью с Того (1:1). Ответные матчи раунда в этих парах пройдут 10 сентября.
Спорт-Экспресс 15:24
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Политика
Кравчук раскрыл главную ошибку политиков на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о главной ошибке, которую допускают украинские политики.
РЕН ТВ 15:39
Политика
Путин извещен о нападении на Памфилову
REGNUM 08:18
Политика
Анонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.
Lenta.ru 14:37
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания KIA привезет в Россию два новых SUV – компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave.
Автоновости дня 09:07
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 14:28
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Гаджеты
Китайский регулятор показал новую мощную версию смартфона Xiaomi Mi 9
Китайское коммуникационное агентство TENAA опубликовало документацию на новую версию смартфона Xiaomi Mi 9. Модель может похвастаться не только поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.
iXBT.com 13:44
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Автоспорт
Эддоллс: похоже, что прохладная погода подходит машине «Торо Россо»
Функционер остался доволен увиденным, подчеркнув, что прохладная погода положительно сказалась на работе машины.
Чемпионат 14:23
Армия и оружие
Пентагон: каждый четвертый служащий ВМС США страдает ожирением
Пентагон провел исследование и выяснил, что в настоящий момент каждый четвертый служащий Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки страдает от ожирения, что существенно снижает боеготовность ВМС.
Аргументы недели 08:11
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
В детской поликлинике Челнов посетители подрались в очереди к педиатру
БИЗНЕС Online 07:29
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Наука
Анализ ДНК помог раскрыть тайну Хараппской цивилизации
Ученым впервые в истории удалось найти жизнеспособный образец ДНК представителя таинственной Хараппской цивилизации, анализ которой помог выявить связь между этим народом и населением Южной и Центральной Азии.
Российская газета 07:12
Футбол
Шотландия — Россия 1:2 (2-й тайм)
Сборной России удалось сравнять счёт в матче с командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.
Евро-футбол.ру 15:29
Шоу-бизнес
Полина Сыркина стала мамой во второй раз
33-летняя Полина Сыркина прославилась благодаря ролям в сериалах «Двойная жизнь» и «Однолюбы».
StarHit.ru 13:30