Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

ТАСС05:16

Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз

Life.ru04 сентября в 12:09

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Коммерсантъ06:19

Участники Госсовета поддержали нацпрограмму развития Дальнего Востока

РИА Новости05:26

Неформальное общение лидеров на Восточном экономическом форуме

RT на русском12:02

На ВЭФе заключили соглашения на 3,4 трлн руб

РБК07:18

В рамках Восточного экономического форума заключены соглашения на 3,5 трлн рублей

Интерфакс05:37
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:58, Вашингтон
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