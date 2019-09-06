Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
Life.ru04 сентября в 12:09
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Здоровье
В Тверскую область поступят 16 новых автомобилей скорой помощи
Московский Комсомолец 06:04
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
В конце августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Известия 06:26
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Политика
Президент Афганистана посетит США
Президент Афганистана Ашраф Гани посетит Соединенные Штаты с официальным визитом, об этом 6 сентября сообщает издание Tolo News.
REGNUM 06:11
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Россия в ОБСЕ обвинила США и Германию во вмешательстве в свои дела
Соединённые Штаты и Германия использовали свои информационные ресурсы для попыток вмешаться во внутренние дела России во время протестных акций в Москве, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе выступления в постоянном совете организации, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 06:29
Общество
В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях
Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
На Кондратьевском проспекте 10 этажей жилого дома залило кипятком
Телеканал Санкт-Петербург 04:13
Музыка
Певица Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры. Девушка написала в Twitter, что "решила уйти на покой и быть со своей семьей".
Piter.tv 03:21
Финансы
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.— с 7,25% до 7,00% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Коммерсантъ 06:34
Экономика
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Запуск льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке одобрил российский президент Владимир Путин.
Pravda.Ru вчера в 05:00
Авто
Стартовали продажи новых Kia Mohave
Прием предзаказов на Kia Mohave 2020 модельного года стартовал в августе текущего года, а теперь первые экземпляры добрались до официальных дилеров на домашнем рынке.
Picsnews.net вчера в 05:02
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Гаджеты
Nokia представила на IFA пять новинок
В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек вчера в 14:15
Хоккей
Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Белоруссии совместно с Украиной или Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры.
Интерфакс 06:34
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Авто
Chevrolet Corvette C8 в кузове «кабриолет» появится в октябре
Американский автопроизводитель сообщил, что C8 Corvette Stingray Convertible будет представлен в следующем месяце.
SpeedMe 03:38
Авто
В Великобритании начались продажи Mazda CX-30 в новой комплектации
Цены начинаются с 22 895 фунтов стерлингов. Даже базовая комплектация содержит обширный список стандартного оборудования.
ГЛАС.RU вчера в 10:03