Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Трутнев рассказал о сумме подписанных на ВЭФе соглашений

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Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Коммерсантъ06:19

Участники ВЭФ заключили соглашения на 3,4 трлн рублей

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На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз

Life.ru04 сентября в 12:09
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В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях

Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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