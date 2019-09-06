Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 11:23, Вашингтон
Происшествия
В ЦИК РФ рассказали о самочувствии Эллы Памфиловой после нападения
Напомним, что в ночь на 6 сентября на председателя ЦИК Памфилову было совершено нападение в ее доме в Подмосковье.
Вечерняя Москва 06:05
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Происшествия
Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой
В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Футбол
Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО
РИА Новости 05:43
Музыка
Валерий Гергиев откроет сезон в «Зарядье»
Оба концерта пройдут под управлением Валерия Гергиева.
Театрал вчера в 09:13
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Известия вчера в 17:33
Фигурное катание
Станислава Константинова: «Еще не уверена в тройном акселе, чтобы включать его в программу»
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о целях на сезон, а также о работе над тройным акселем.
Sports.ru 10:34
Политика
Лукашенко предложил РФ компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Бреста затронул проблему преемственности СССР, интеграции с Россией и заявил, что было бы справедливо, если бы РФ помогла республике, поставив 10–15 млрд кубометров газа по приемлемой цене.
News.ru 09:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Теннис
Серена Уильямс и Андрееску вышли в финал US Open
В свою очередь Уильямс сыграет в своем десятом финале на US Open. В девяти предыдущих на ее счету шесть побед.
Советский спорт 02:09
Политика
Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией
В конце августа юрист сообщал, что отсутствие указов о помиловании, подписанных Зеленским, является препятствием для продолжения переговоров по обмену.
Lenta.ru 11:11
Армия и оружие
Американские войска берут Венесуэлу в кольцо: для вторжения всё готово
Прибыв в Гайану, американские военные практически окружили Венесуэлу, поскольку войска США уже находятся в граничащих с ней Колумбии и Бразилии.
Завтра.ру вчера в 09:44
Транспорт
В Москве открылся новый ТПУ «Северянин»
На северо-востоке Москвы открылся новый транспортно-пересадочный узел, соединяющий Ярославское направление железной дороги с МЦК.
Российская газета 08:51
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Экономика
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 39% россиян считают, что экономическая ситуация в России ухудшается, а 17% — что улучшается.
Коммерсантъ 10:13
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Футбол
Лёв: ван Дейк выглядит как скала посреди шторма
«Вирджила долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма», — приводит слова Лёва A Bola.
Чемпионат 10:22
Космос
В Воронеже продают грунт с Луны
Некий мужчина по имени Олег продавал в Воронеже лунный грунт.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:15
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 21:08