Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

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Коммерсантъвчера в 06:19

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Life.ru04 сентября в 12:09

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РЕН ТВвчера в 05:14
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