Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
Life.ru04 сентября в 12:09
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Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Гаджеты
Huawei объяснили задержку выхода Mate X
The GEEK вчера в 13:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым 05 сентября в 06:49
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го
Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.
РБК 01:15
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе танкер с 12 членами экипажа на борту по подозрению в незаконной перевозке топлива.
RT на русском 04:43
Общество
Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре продолжает осложняться
Представитель местной администрации отметил, что сложившаяся ситуация может осложниться из-за циклона, который по прогнозам достигнет города вечером в воскресенье, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 21:13
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 вчера в 13:31
Армия и оружие
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Пять ракет были выпущены в пятницу вечером в сторону Израиля с территории сектора Газа.
ТАСС вчера в 17:34
Экономика
Эксперт обосновал невозможность сдерживания роста цен на авиабилеты
Главная причина невозможности сдерживать рост цен на авиабилеты не превышая уровень инфляции заключается в том, что уровень инфляции никак не соотносится со стоимостью авиаперевозок вообще, и билетов на самолеты, в частности.
Lenta.ru вчера в 13:49
Политика
Умер бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов, руководивший регионом в 1997-2001 годах, умер после продолжительной болезни.
ТАСС 04:43
Шоу-бизнес
Заворотнюк намерена сделать заявление о состоянии своего здоровья
Ранее появилась информация о том, что врачи обнаружили у актрисы рак мозга Актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время сделает заявление о состоянии своего здоровья, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:15
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика
Оппозиция Грузии призвала власти подготовиться к диалогу с Москвой
"Альянс патриотов Грузии" выступает за диалог с РФ и считает, что лишь переговоры помогут нормализации отношений между двумя странами.
ТАСС 03:36
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости вчера в 05:05
Футбол
К Шюррле приехала супруга с дочкой. Фото
В среду, 31 июля, «Спартак» объявил об аренде Шюррле на один сезон. Шюррле выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии.
Спорт-Экспресс 04:16
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Авто
Suzuki готовит самый бюджетный кроссовер
Авто досталось имя S-Presso, а ключевым конкурентом модели станет бюджетный Renault Kwid.
Новые автомобили вчера в 09:32
Политика
Киев вычеркнул из списка на обмен гражданина России Гаджиева — адвокат
Позднее Рыбин сообщил, что, по неподтвержденным данным, Гаджиев был вычеркнут из списков на обмен украинской стороной.
REGNUM вчера в 13:33
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Происшествия
Ревнивый саратовец зарезал 20-летнюю официантку
Утром 6 сентября в кафе "24" на Ленинградской улице поселка Сосново 30-летний гражданин, прибывший из Саратова, несколько раз ударил ножом 20-летнюю официантку, жительницу Военного городка в поселке Токсово Всеволожского района.
Взгляд-инфо 03:55
Происшествия
Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском вчера в 15:49
Политика
В Иране объявили о новых мерах по ядерной программе
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.
RT на русском 02:24