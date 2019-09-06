Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

Российская газета05:19

Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз

Life.ru04 сентября в 12:09

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Коммерсантъ06:19

На ВЭФе заключили соглашения на 3,4 трлн руб

РБК07:18

На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

ТАСС05:16

Участники ВЭФ заключили соглашения на 3,4 трлн рублей

РЕН ТВ05:14

Участники Госсовета поддержали нацпрограмму развития Дальнего Востока

РИА Новости05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

RT на русском 06:48
Культура

Уральские дизайнеры оденут звезд балета

К новому балетному сезоу в «Урал Опера Балет», который стартует с концертов Ural Ballet Fashion Gala, привлекли уральских дизайнеров для создания нарядов артистам.
Моменты 00:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл уличили в желании возобновить карьеру в Голливуде

Британские СМИ в очередной раз набросились на супругу принца Гарри Меган Маркл, уличив ее в том, что она собирается в недалеком будущем вернуться на съемочную площадку.
Millionaire.ru 06:00
Политика

Путин рассказал о возможностях для Дальнего Востока от проведения ВЭФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.
RT на русском 00:27
Происшествия

Бастрыкин поручил передать в СК дело о нападении на дом Памфиловой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК.
RT на русском 08:02
Происшествия

В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины

В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
RT на русском 08:04
Футбол

Бензема заявил, что играл ключевую роль в связке с Роналду и Бэйлом

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о роли каждого футболиста в ставшей знаменитой связке BBC (Бензема, Бэйл, Роналду).
Sport24.ru 04:00
Футбол

Футболистов Кокорина и Мамаева освобождают по УДО

Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.
СоцИнформБюро 04:47
Происшествия

На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 07:52
Экономика

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости вчера в 07:47
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 7%

«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06:31
Политика

Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Политика

Президент Литвы заявил, что антироссийские санкции разделили ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ЕС нет согласия по вопросу антироссийских санкций.
ФАН 06:09
Авто

Chevrolet Corvette C8 в кузове «кабриолет» появится в октябре

Американский автопроизводитель сообщил, что C8 Corvette Stingray Convertible будет представлен в следующем месяце.
SpeedMe 03:38
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Технологии

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Экономика

Trafigura и Сбербанк заключили первую сделку на блокчейне

Сбербанк заключил первую сделку через блокчейн с компанией Trafigura, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
РБК 05:00
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Армия и оружие

В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

РИА Новости 02:50
Армия и оружие

Четверть военных моряков США страдает ожирением

REGNUM 07:40
Экономика

Пенсионеры выбирают риск: структура вкладов физлиц в рухнувших банках

REGNUM 06:01
Происшествия

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Джанабаева тесно сотрудничала с Константином Меладзе с 2004 года.
StarHit.ru 06:30
Технологии

Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов

Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
Технологии

Владельцы сообществ «ВКонтакте» получили новую удобную функцию

Владельцы страниц бизнеса и сообществ «ВКонтакте» получили новую удобную функцию, которая позволяет отвечать на сообщения пользователей в мобильном приложении соцсети.
UfacityNews.ru 06:35
Происшествия

Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма

В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.
Регион online 07:38
Общество

Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу

Вести.Ru 06:55
Кино

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Происшествия

В роддоме в Москве опровергли слухи о вспышке внутриутробной пневмонии

О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова.
РБК 07:43
Происшествия

Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.
Lenta.ru 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное