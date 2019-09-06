Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
Life.ru04 сентября в 12:09
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Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
RT на русском 06:48
Культура
Уральские дизайнеры оденут звезд балета
К новому балетному сезоу в «Урал Опера Балет», который стартует с концертов Ural Ballet Fashion Gala, привлекли уральских дизайнеров для создания нарядов артистам.
Моменты 00:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл уличили в желании возобновить карьеру в Голливуде
Британские СМИ в очередной раз набросились на супругу принца Гарри Меган Маркл, уличив ее в том, что она собирается в недалеком будущем вернуться на съемочную площадку.
Millionaire.ru 06:00
Политика
Путин рассказал о возможностях для Дальнего Востока от проведения ВЭФ
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.
RT на русском 00:27
Происшествия
Бастрыкин поручил передать в СК дело о нападении на дом Памфиловой
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК.
RT на русском 08:02
Происшествия
В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины
В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
RT на русском 08:04
Футбол
Бензема заявил, что играл ключевую роль в связке с Роналду и Бэйлом
Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о роли каждого футболиста в ставшей знаменитой связке BBC (Бензема, Бэйл, Роналду).
Sport24.ru 04:00
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.
СоцИнформБюро 04:47
Происшествия
На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 07:52
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости вчера в 07:47
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06:31
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Политика
Президент Литвы заявил, что антироссийские санкции разделили ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ЕС нет согласия по вопросу антироссийских санкций.
ФАН 06:09
Авто
Chevrolet Corvette C8 в кузове «кабриолет» появится в октябре
Американский автопроизводитель сообщил, что C8 Corvette Stingray Convertible будет представлен в следующем месяце.
SpeedMe 03:38
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Экономика
Trafigura и Сбербанк заключили первую сделку на блокчейне
Сбербанк заключил первую сделку через блокчейн с компанией Trafigura, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
РБК 05:00
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Джанабаева тесно сотрудничала с Константином Меладзе с 2004 года.
StarHit.ru 06:30
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
Технологии
Владельцы сообществ «ВКонтакте» получили новую удобную функцию
Владельцы страниц бизнеса и сообществ «ВКонтакте» получили новую удобную функцию, которая позволяет отвечать на сообщения пользователей в мобильном приложении соцсети.
UfacityNews.ru 06:35
Происшествия
Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма
В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.
Регион online 07:38
Кино
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Происшествия
В роддоме в Москве опровергли слухи о вспышке внутриутробной пневмонии
О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова.
РБК 07:43
Происшествия
Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео
Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.
Lenta.ru 08:11